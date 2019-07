País em risco muito elevado de exposição à radiação UV. Bragança vai chegar aos 38 graus

Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores apresentam esta sexta-feira risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No continente, todos os distritos com exceção de Viseu e Guarda (que estão com níveis elevados) apresentam risco muito elevado de exposição à radiação UV.

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores também estão hoje com níveis muito elevados de exposição à radiação UV.

O IPMA recomenda em caso de risco extremo que a população evite a exposição ao sol o mais possível.Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Alerta máximo de incêndios

Mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu e Bragança apresentam esta sexta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou 13 distritos do continente sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente até às 22:00 desta sexta-feira, dia em que o IPMA prevê com céu pouco nublado ou limpo, nas regiões do Norte e Centro, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir do meio da manhã, de sul para norte.

Estão também previstas condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada no final do dia no litoral da região Centro.

Para a região Sul estão previstos períodos de céu muito nublado, sendo em especial por nuvens altas até final da manhã, tornando-se pouco nublado nas regiões do interior a partir do meio da tarde e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada no final do dia no litoral a norte do Cabo Espichel.

O instituto prevê ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 16 graus celsius (em Leiria) e os 22 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 27 graus (em Faro) e os 38 (em Bragança).