Polícia deteve mais seis suspeitos da invasão em Alcochete

A PSP e a GNR detiveram hoje mais seis pessoas no âmbito das agressões que ocorreram em maio na Academia do Sporting em Alcochete, estando ainda a decorrer a operação conjunta, disse à Lusa fonte policial.

A mesma fonte adiantou que número de detidos poderá aumentar, uma vez que a operação ainda está em curso.

A operação decorre no âmbito de uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) às agressões que aconteceram a 15 de maio na Academia do Sporting em Alcochete.

A fonte policial disse ainda que operação conjunta da PSP e da GNR está a decorrer em Lisboa e noutras zonas próximas.

O Jornal de Notícias tinha avançado que a GNR tinha mobilizado meios para deter mais suspeitos do ataque à Academia do Sporting, enquanto a SIC Notícias falava em vários elementos da Juve Leo detidos.

Detidos ouvidos no Tribunal do Barreiro

Segundo a mesma fonte, os detidos pela PSP vão passar a noite de hoje no Comandado Metropolitano de Lisboa (Cometlis), em Moscavide.

Os detidos que resultarem da operação de hoje vão ser ouvidos na terça-feira no Tribunal do Barreiro.

No dia 15 de maio passado, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e 'staff'.

Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que permanecem em prisão preventiva.

No dia 05 de junho, foram detidas pelas autoridades mais quatro pessoas, entre elas antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva.

Estes 27 arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.