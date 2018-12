Operação de resgate estará finalizada "ainda durante o dia de hoje"

Governo ordena inquérito urgente a incidente com helicóptero do INEM

A Proteção Civil acredita que "ainda durante o dia de hoje" estará finalizada a operação de resgate dos quatro corpos das vítimas do acidente com o helicóptero do INEM que caiu no sábado na zona de Valongo.

Em declarações aos jornalistas, esta manhã, o comandante distrital da Proteção Civil, Carlos Alves, explicou que a primeira fases dos trabalhos consiste na criação de acessos, seguindo-se a remoção dos corpos das vítimas do acidente. "Há dois mais mais facilidade de remoção, e outros dois com mais dificuldade porque há que fazer todas as operações de desencarceramento", explicitou, acrescentando que "o terreno acidentado é neste momento a maior dificuldade".