Oliveira de Frades: Os trabalhadores que fizeram a fábrica renascer das cinzas

Jorge Carmo foi interrompido várias vezes, com aplausos, enquanto discursava. E foram os trabalhadores quem primeiro se levantou, para o saudar, naquele almoço comemorativo da inauguração das novas instalações da Carmo Woods, uma fábrica de transformação de madeira que ardeu por completo nos incêndios de 15 de outubro do ano passado. Mas esta sexta-feira, menos de um ano depois, a zona industrial de Oliveira de Frades estava em festa, com direito até à presença do Primeiro-Ministro.

Uma das maiores empresas da região inaugurava as novas instalações, conseguindo, depois da tragédia, renascer "maior e melhor", como notava o administrador: "De 111 trabalhadores passámos para 150, aumentou em 30% as vendas e passou de uma capacidade instalada de transformação de 150 mil metros cúbicos de madeira para 250 mil". Há males que vêm por bem, afinal. Dito assim, parece fácil. Mas como é que isso se consegue? "Com grande sacrifício de todos, sobretudo dos que trabalham aqui, desta equipa fantástica que tenho, colaboradores que foram capazes de reconstruir aquilo que era inimaginável".

Jorge Carmo fala aos jornalistas enquanto espera a vinda de António Costa, e vai contando como é que ali se gastaram 20 milhões de euros, sendo que, desses, oito milhões são capital próprio. "Nós sempre fomos uma empresa muito conservadora em termos financeiros...e estávamos relativamente bem seguros, embora ninguém esteja bem seguro quando se fica a zero, quando desaparece tudo", como foi o caso da Carmo Wood. Mas, ainda assim, houve mais oito milhões que vieram do seguro, e os restantes quatro foi financiamento do Estado, através do fundo criado para a recuperação de empresas, após os incêndios (de 17 de junho e 15 de outubro). De modo que todo esse dinheiro foi aplicado nos oito edifícios da fábrica, e maquinaria - alguma ainda por instalar. O prejuízo com o fogo ficou registado em 15 milhões de euros.

© DR

A fábrica começou a renascer dois dias depois dos incêndios. Os funcionários juntaram-se para limpar tudo o que ficara reduzido a pó, cinza e nada. Passados 15 dias já se transformava de novo madeira naquela unidade, mas agora ao ar livre. "Passámos do verão ao inverno em poucos dias, fazíamos três turnos, com máquinas rudimentares, algumas compradas em segunda mão, e com a solidariedade fantástica dos nossos fornecedores", recorda Jorge Carmo. Mas as ajudas vieram de toda a parte, até de empresas que nem trabalham com a Carmo Wood. "Uma delas emprestou-nos todos os computadores, e a nossa equipa técnica pôde começar logo a trabalhar também". Mas no meio de todo o turbilhão de emoções, Jorge Carmo não se cansa de destacar "a união da equipa". Há de referir-se a ela mais tarde, no discurso, como "uma família". Nos turnos da noite vinha gente com gripe, às vezes com febre, a querer trabalhar. "É inesquecível a força desta gente, que temeu pelo pior", numa empresa onde trabalham famílias inteiras: pai, mãe e filhos. "Em menos de nada deram-se conta de que era possível reerguer, e hoje eu estou muito orgulhoso, porque cada um deles sente que um pouco dos que está aqui lhes pertence". De resto, todos os outros trabalhadores do grupo se juntaram nesse esforço coletivo, desde as fábricas de Almeirim e Pegões, da sede em Lisboa e das filiais no estrangeiro.

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques (E), e pelo secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson Souza © Nuno André Ferreira/Lusa

O grupo integra mais de 280 pessoas, todas integradas no quadro. Aliás, Jorge Carmo orgulha-se de não ter na sua empresa trabalho precário, "a não ser estagiários e pessoas à experiência. Ficam três meses e depois passam ao quadro". O reconhecimento aos trabalhadores ficou patente também quando as centenas de convidados puderam assistir ao descerramento das placas com os nomes de dois funcionários, em dois pavilhões: Garcia Estevão, o mais antigo, e José dos Santos Gomes, o encarregado já falecido.

© DR

15 minutos de choro

A 15 de outubro de 2017, Jorge Carmo recebeu uma chamada às 02 da madrugada. Estava em casa, no Estoril, dormia tranquilamente quando tudo desabou. Quando acordou, às 05, como todos os dias, é que viu as mensagens. "Pensei logo o pior. Vim para cá, estive aqui dois minutos, dei meia volta e fui-me embora", conta ao DN. Nos primeiros dias passou-lhe tudo pela cabeça, até desistir de recuperar a fábrica que fundara com o pai, há 40 anos, e que já era reconhecida como exemplo em todo o mundo. Mas esse estado de luto durou pouco tempo. "O meu tempo de choro era entre as 4h45 e as 05 da manhã. Com a força que fui buscar a todo o lado - desde as visitas do Governo e do nosso Presidente, que também cá esteve - até de conversas que tive com o meu pai, que já partiu desta vida há oito anos, e assim levámos esta empreitada para a frente". Nesse plano espiritual, Jorge Carmo aponta sempre a devoção a São José, o carpinteiro. Aliás, há imagens do santo em cada uma das secções da fábrica. Jorge é devoto, e explica então que é nele que se inspira: "São José era um carpinteiro, como todos nós. E eu também sou um carpinteiro".

António Costa foi o convidado de honra da inauguração da fábrica, acompanhado de outros membros do Governo. Depois de visitar aquela fábrica (responsável, por exemplo, pela construção dos conhecidos Passadiços do Paiva, em Arouca), agradeceu o empenho do empresário Jorge Carmo, e de todos, afinal. "Quem pode ver o estado em que este território ficou, a 15 de outubro, e como está agora, percebe bem o esforço que aqui se fez. Isto mostra que quando há força de vontade, por maiores que sejam as dificuldades, é sempre possível ultrapassar e renascer", disse o Primeiro-Ministro, aproveitando para lembrar que a Carmo Wood não é um caso único nessa matéria: "Das 71 que existiam aqui, e que arderam, 70 estão recuperadas ou em fase de recuperação", revelou.

© DR

Um sistema de combate próprio

À volta, os montes denunciam a dimensão da tragédia, com um castanho-queimado ainda bem presente. As trancas à porta da Carmo Woods chamam-se sistema de combate a incêndios, que faz parte agora desta nova vida. A empresa já tinha um interno, rudimentar, "mas depois da tragédia, foi tempo de repensar tudo", sublinha Jorge Carmo. A empresa acabou por fazer um investimento de 100 mil euros em dois camiões-tanque, e 14 pontos fixos de bombas de pressão, com 10 mil litros de água. O sistema privilegia um retardador de fogo, "que faz um efeito 20 vezes superior ao da água". Quem vai lidar com esse sistema são os próprios funcionários, que tiveram formação com as corporações de bombeiros das redondezas. Entretanto, já o testaram. Há 15 dias houve "uma pequena peripécia de incêndio, e quando os bombeiros chegaram estava tudo resolvido pelo nosso sistema". Jorge Carmo explica tudo com detalhe. Diz que "são tantas coisas em tão pouco tempo...em 11 meses reconstruímos 8 pavilhões, máquinas novas, porque desapareceu tudo. Até o que estava debaixo do chão ardeu".

Garcia Estevão, o funcionário-amigo de há 40 anos anos, ouve-o com atenção. Natural da freguesia de Pedreiras, no concelho de Porto de Mós, foi o primeiro funcionário admitido para aquela empresa. Reformou-se oficialmente aos 65, mas na verdade ainda trabalha. É ele que continua a fazer o "serviço externo", entre bancos e Finanças, ao cabo de 39 anos a ver crescer o grupo, "e esta firma em particular". Guarda as melhores lembranças do fundador, Alfredo Carmo, mas não tem dúvidas de que a herança ficou bem entregue. "O senhor Jorge seguiu bem as pisadas do pai. É uma empresa familiar, e sentimo-nos mesmo como sendo da família. Mesmo nos pagamentos, e na forma como tratam as pessoas, são exemplares. Não estão aqui para escravizar ninguém, e isso nos dias hoje já não é comum".