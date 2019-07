Oito pessoas intoxicadas com cloro de piscina

Das oito pessoas que sofreram intoxicação com cloro, quatro foram assistidas no local e quatro tiveram de receber tratamento no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, disse fonte do CDOS Lisboa ao DN.

Todas as vítimas são maiores de idade, entre os 20 e os 30 anos, disse ao DN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Fernando Santos.

"Sentiam irritação nos olhos e garganta e dificuldades respiratórias", precisou o comandante.

O alerta foi dado às 12:29, ainda segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

As instalações da piscina foram evacuadas e, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Fernando Santos, cerca de 30 pessoas foram retiradas.

A piscina foi encerrada para ser ventilada e, segundo o comandante dos Bombeiros de Odivelas, foi reaberta ao público cerca das 17:00.

"O problema foi de imediato resolvido de imediato pela equipa de manutenção das Piscinas", disse.

Estiveram no local 8 viaturas e 18 operacionais, entre elementos da PSP, Proteção Civil Municipal, INEM e 13 elementos dos Bombeiros Voluntários de Odivelas.

Contactada pelo DN, fonte da Piscina Municipal de Odivelas recusou explicar o que aconteceu. "Não temos nada a declarar".

No site da câmara municipal de Odivelas, lê-se que a Piscina Municipal de Odivelas "proporciona, aos seus já milhares de utilizadores, vários serviços de excelência, dos quais, se destaca a qualidade da sua água (reconhecida por vários laboratórios independentes) e os serviços prestados pelo Corpo Técnico, quer no ensino das várias atividades aquáticas, quer na prestação de cuidados de saúde e de bem-estar."