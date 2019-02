Frio e muito vento. Depressão "Helena" traz ainda ondas de 8 a 15 metros

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar entre as 12:00 e as 21:00 desta sexta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de agitação marítima. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas ondas de noroeste com 7 a 8 metros, com altura máxima que poderá atingir 13 a 15 metros.

Na sequência do mau tempo e de acordo com informação da Marinha portuguesa, cerca das 6:00 de hoje estavam fechadas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro, São Martinho do Porto e Ericeira.

Segundo a Marinha, a barra de Viana do Castelo está condicionada, encontrando-se fechada apenas a embarcações de calado inferior a 30 metros. As barras do Douro e da Figueira da Foz estão apenas fechadas a embarcações com calado inferior a 35 metros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha reforçam a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução", alerta a Marinha em comunicado.

Frio e muito vento

O mau tempo que está a fazer-se sentir em Portugal continental deve-se aos efeitos da depressão "Helena", centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha. Esta depressão vai afetar Portugal Continental em particular no que respeita ao vento e à agitação marítima na costa ocidental.

Além do vermelho para a agitação marítima, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para sexta e sábado de vento para todos os distritos de Portugal continental, exceto Évora, e de neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Para hoje está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 km/h no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

O IPMA prevê ainda uma descida da temperatura, o que associado ao vento forte aumentará o desconforto térmico. Pevê-se a ocorrência de aguaceiros que poderão ser localmente intensos, de granizo e acompanhados de trovoada, e sob a forma de neve nas terras altas.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias, formação de lençóis de água e gelo e quedas de árvore devido às previsões de chuva, neve, vento e agitação marítima para os próximos dias.