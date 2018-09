O vice-cônsul e a burla de um milhão. Julgamento de novo adiado, agora para 2019

Em 2011, o caso foi muito badalado na comunicação social portuguesa e brasileira. Adelino Pinto, na altura vice-cônsul de Portugal em Porto Alegre, era suspeito de ser ter apropriado, entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011, de quase um milhão de euros (962.649 euros) da Arquidiocese de Porto Alegre, que eram parte de um suposto donativo de quatro milhões que uma ONG belga - que nunca existiu - e o Estado Português iria conceder à instituição católica do Brasil para recuperar duas igrejas. O dinheiro acabou por ir para a contas de Adelino Pinto e da sua companheira, sem que as igrejas de origem portuguesa fossem recuperadas. O julgamento em Portugal já teve, desde 2016, três datas marcadas e agora sofre novo adiamento - para maio de 2019.

O Brasil quis prendê-lo em 2011, chegou a haver mandado de detenção na Interpol que só não foi cumprido por Portugal não extraditar nacionais, até decidir enviar o processo para Portugal, em março de 2016. Nesta altura, o Ministério Público português, que já investigava o caso, tinha acusado Adelino Pinto de dois crimes de falsificação, um de burla qualificada e um de branqueamento de capitais. A mulher, Maria da Anunciação Figueiredo, está acusada de branqueamento de capitais por alegadamente ter ajudado a esconder o dinheiro.

Tudo parecia bem encaminhado para que o julgamento se iniciasse, apesar de já ter existido um primeiro adiamento em janeiro de 2016. Nesta altura, o Brasil ainda não tinha prescindido da captura do vice-cônsul e a sua defesa alegou que havia dois processos a correr, em Portugal e no Brasil, pelos mesmo crimes. Com o envio posterior do processo brasileiro para Portugal, o julgamento foi remarcado para março de 2017. Desta vez foi o Ministério Público a levantar a questão da incompetência do Tribunal de Lisboa.

O processo transitou para Loures e aqui foi o tribunal que se declarou também incompetente. Acabou por ser a Relação de Lisboa a decidir, em novembro de 2017, que os Juízos Criminais de Lisboa. A decisão sustentou-se no facto de o último ato significativo da acusação ter sido praticado em Lisboa - uma transferência de uma conta bancária de Adelino Pinto numa agência do BBVA em Lisboa.

Foi agendada uma terceira data para o julgamento, 27 de setembro de 2018, dois anos e nove meses depois da primeira data. Mas não vai ainda desta que o julgamento irá começar. Na altura, a Comarca de Lisboa justificou a dilação com o envio de carta rogatória para o Brasil. Mas aqui houve novo problema. A justiça brasileira alertou que para cumprir a carta rogatória, que incorpora um pedido de convocação de sete testemunhas para serem ouvidas em julgamento por video-conferência, teria de ser efetuada com 260 dias de antecedência.

Demitido por Portugal

Como estas testemunhas não estão ainda notificadas, o tribunal de Lisboa teve de adiar novamente o arranque do julgamento designando agora o dia 30 de maio de 2019, daqui a mais de oito meses. Estão agendadas já quatro sessões - a 30 de maio o coletivo prevê ouvir os dois arguidos, no dia 6 de junho de manhã as testemunhas portuguesas, no dia 6 à tarde as quatro testemunhas brasileiras arroladas pela acusação, através de videoconferência, e no dia 27 de junho, à tarde, as três testemunhas brasileiras da defesa do arguido. Há ainda uma sessão agendada já para 4 de julho de 2019.

Após a suspeita ter sido levantada no Brasil, o Ministério dos Negócios Estrangeiros demitiu, por justa causa, Adelino Vera Cruz Pinto no final de 2011. O ex-vice-cônsul e a companheira tinham abandonado o Brasil em março de 2011 quando já decorria um inquérito-crime. Chegou a constar na lista de procurados pela Interpol e foi depois ouvido mais que uma vez em Portugal. Foi mesmo presente a um juiz de instrução mas nunca foi decretada a sua prisão preventiva, como pretendia o Brasil. Não tinha interesse em fugir porque mal saísse de Portugal poderia ser logo detido e também não havia risco de perturbação do inquérito. O DIAP de Lisboa acabou por o acusar.

Apanhado na festa de António Costa

Em 2014, o seu nome voltou a ser falado quando numa altura em que era ainda procurado pelas autoridades brasileiras surgiu nas televisões a festejar a vitória de António Costa nas eleições primárias do PS. No Brasil houve quem desse conta do facto ao ver as imagens difundidas pela TVI. À época Adelino Pinto disse ao jornal Público: "É verdade. Fui cumprimentar António Costa e dar-lhe os parabéns pela vitória. Já fui militante do PSD e sou simpatizante de Costa, mas se lhe perguntar quem é o Adelino Vera-Cruz Pinto, ele não saberá."

Adelino Pinto está apenas com termo de identidade e residência. A acusação do MP diz que a recuperação das duas igrejas de origem portuguesa nunca aconteceram e que os 962 mil euros que Pinto conseguiu retirar da arquidiocese serviram para pagar empréstimos de casas para despesar com spas, hotéis, restaurantes, farmácias e lojas de informática. O dinheiro circulou não só pela sua conta como também pelas de familiares. A arquidiocese de Porto Alegre é assistente no processo em Portugal e alega que entregou o dinheiro por Adelino Pinto ter dito que era mesmo necessário uma caução para desbloquear a totalidade do donativo.