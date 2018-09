"O que vemos no acórdão da Relação é um convite aos violadores para violarem"

Mesmo movimento realizou um protesto após juiz da Relação do Porto ter atenuado pena de caso de mulher agredida com uma moca com pregos

"Como é? Está na hora de ir para a rua denunciar a justiça machista."

A chusma de mensagens que Andreia Peniche, do grupo feminista A Coletiva, leu quando acordou hoje de manhã não deixava dúvidas. Como ela, muitas outras pessoas tinham ficado indignadas com a leitura do artigo, ontem à noite publicado pelo DN, sobre um acórdão de junho do Tribunal da Relação do Porto, e queriam fazer algo para protestar contra uma decisão que além de manter a pena suspensa para o barman e porteiro que violaram uma jovem de 26 anos na casa de banho de uma discoteca de Gaia, numa altura em que esta estava inconsciente, ainda qualifica a ilicitude do crime como "mediana" e alega a existência de "sedução mútua."

"Ela - a vítima -- foi tão corajosa ao levar o caso ao sítio certo, a justiça, e leva com uma sentença destas. Vai perguntar-se: "Expus-me para quê? Ela própria o diz quando um dos agressores a tenta convencer que não se passou nada: "Que é que eu ganho com isto? Só vergonha, mais nada." Porque o que vemos neste acórdão é um convite aos violadores para violarem, porque serão sempre desculpabilizados, e a tentativa de fazer recair sobre as vitimas a responsabilidade do que lhes acontece."

Andreia, 44 anos, editora, ficou, garante, "mal disposta" quando ontem à noite leu a notícia do DN. "Choca-me muito que estas coisas, estas decisões, aconteçam sem que a opinião pública delas saiba a não ser pelos jornais; choca-me que se fale de "sedução mútua", de "média ilicitude" num caso de violação, que o não terem usado preservativo não seja sequer mencionado - ela provavelmente teve de fazer pílula do dia seguinte e profilaxia pós exposição para o VIH quando foi ao hospital e nem se fala disso, nem das sequelas psicológicas e emocionais de um crime destes, só das sequelas físicas, como se ela tivesse levado umas estaladas e pronto."

Da indignação passou à ação: "Organizámos a concentração durante a hora de almoço. Está marcada para a próxima quarta-feira, às 18.30, na Praça Amor de Perdição, a mesma onde organizámos um protesto por causa dos acórdãos do juiz Neto de Moura."

O juiz Neto de Moura que, recorde-se, também pertence à Relação do Porto, é relator de vários acórdãos de casos de violência doméstica nos quais invocou o adultério - ou a suspeita dele por parte dos agressores - para contextualizar a violência. O protesto contra as suas decisões, que incluiu uma petição com dezenas de milhares de assinaturas, foi há quase um ano, quando os acórdãos foram divulgados - mas do processo que lhe foi instaurado pelo Conselho Superior de Magistratura nada se sabe até agora - a não ser que o juiz invocou o seu "direito à liberdade de expressão."

Andreia não se surpreende com a demora: "É a corporação - dos juízes -- a funcionar." Quanto ao facto de ser uma mulher, a juíza desembargadora Maria Dolores da Silva e Sousa, a relatora do acórdão sobre a violação em Gaia, também não a espanta. "Não basta ser mulher para ser feminista. E se há juízes que são muito francos como o Neto de Moura, que se lê e não se tem dúvidas sobre o que está ali, há um machismo mais subtil e insidioso que perpassa todo o sistema judicial. Que não é sensível ao avanço social dos últimos anos, à evolução dos papéis tradicionais de género. Os tribunais continuam a reproduzir a visão tradicional e a exigir das suas vítimas comportamentos que não se coadunam com a realidade de hoje. Parece que os tribunais são impermeáveis a toda a mudança, continuando a aplicar uma dupla moral e a difundir a cultura da violação, que invisibiliza e culpabiliza as vítimas mulheres."

O objetivo da concentração de quarta-feira é, "por um lado, mostrarmos à sociedade que estamos revoltadas e que percebemos que a justiça não é justa, que há uma justiça machista, e por outro lado manifestar a nossa solidariedade às vitimas, mostrar-lhes que não estão sozinhas. Porque mexeu com uma, mexeu com todas."

A Coletiva existe desde 2016, tendo sido formada para a organização no protesto internacional convocado após a vitória de Donald Trump nas presidenciais americanas, a grande marcha mundial das mulheres. Na altura, intitularam-na "Parar o machismo, construir a igualdade" mas, confessa com uma risada, perceberam que o nome "não funcionava".

À hora da publicação desta notícia, a página do evento relativo à concentração no Facebook contabilizava 1000 pessoas "com interesse" e 253 intenções de presença. Muito longe das marés de gente que em Espanha encheram as ruas após a decisão judicial sobre o caso La Manada, com o qual uma magistrada entrevistada pelo DN comparou o da violação de Gaia. Andreia assente: "Em Espanha há claramente uma muito maior capacidade de mobilização. Não vale a pena fazer a comparação. Temos de lutar com o que temos."