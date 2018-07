O homem que traz Obama a Portugal conta como o convenceu

Adrian Bridge, do grupo The Fladgate Partnership, um dos organizadores da cimeira Climate Change Leadership, explica a razão por detrás do convite enviado a Barack Obama e conta como foi possível convencer o ex-Presidente dos EUA a estar em Portugal.

Barack Obama vai estar esta sexta-feira no Porto. Durante este ano o ex-Presidente dos EUA só vai falar duas vezes na Europa, a segunda será em Madrid. Um discurso que será ouvido por três mil convidados.