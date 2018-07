Número de alunos estrangeiros nas universidades quase duplicou em cinco anos

O número de estudantes estrangeiros a estudar em Portugal não para de crescer, tendo passado de 14 883 em 2013/14 para 26 228 em 2017/18. De acordo com o Jornal de Notícias, a procura deverá continuar a aumentar, já que, na Universidade de Lisboa, por exemplo, o número de colocados internacionais nas primeiras fases de candidatura para o próximo ano triplicou em relação a este ano letivo.

Segundo o mesmo jornal, este aumento estará relacionado com a presença das universidades portuguesas em feiras internacionais, nomeadamente no Brasil e na China, com a qualidade de vida e a facilidade na candidatura.

Para estes estudantes, as propinas podem chegar aos sete mil euros por ano, um valor bastante superior ao que é pago pelos alunos portugueses (ronda os mil euros).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Brasil, Espanha, Angola, Cabo Verde, Alemanha e França são os países mais representados nas instituições de ensino superior em Portugal.