Novo sismo sentido em Vila Verde

O sismo identificado no mapa do IPMA

Um novo sismo foi sentido no Minho com epicentro perto de Vila Verde: ocorreu às 10:36, com uma magnitude de 2.9 na escala de Richter, de acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este abalo de fraca intensidade vem na sequência de uma série de pequenos sismos que foram sentidos ao longo da semana nesta região. Segundo a página do IPMA, foram já registados mais de três dezenas de sismos em Vila Verde durante os últimos dez dias.

Mas são pequenos sismos considerados normais pelo IPMA, a maioria dos quais não é sequer sentida.