Sol no sul, nuvens a norte. Este é o tempo para o fim de semana

As temperaturas vão descer neste sábado, indica o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). Para Lisboa perspetiva-se uma temperatura máxima de 25ºC e para o Porto 20ºC, o que em ambas as cidades significa uma descida de dois graus relativamente a esta sexta-feira. Também as mínimas vão descer: de 16 para 15ºC na capital e de 13 para 11ºC na Invicta.

Para este sábado, os distritos de Évora e Beja vão ser os mais quentes, com 30ºC, seguidos de Faro e Castelo Branco, com 29ºC. O céu vai apresentar-se limpo no sul do país, mas nublado a norte.

Para domingo preveem-se períodos de chuva fraca no Minho, mas um ligeiro aumento de temperatura em Lisboa (26ºC) e no Porto (21ºC).