Neve prende três jovens no Gerês. "Dificuldades na progressão" do resgate

Três jovens, com idades entre os 24 e os 25 anos, estão presos perto das Minas das Sombras, no Gerês, tendo ficado em "dificuldades" devido "à forte neve" que cai na zona de Montalegre, Vila Real, afirmou ao DN David Teixeira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre.

"O que sabemos é que por volta das 18:00 surgiu o alerta. Não percebo porque estavam naquela zona, porque é uma zona totalmente protegida", acrescentou. "Um dos homens está já com sinais de hipotermia", disse ainda o comandante.

O pedido de ajuda foi feito telefonicamente pelos três homens, que vão mantendo assim contacto com as autoridades.

Segundo a descrição do comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre à Lusa, as coordenadas fornecidas pelos jovens não estavam corretas, estando a decorrer desde essa hora buscas na zona, com oito bombeiros de Montalegre, quatro do Salto e uma equipa da GNR, apoiados por uma viatura de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Estamos com dificuldades de progressão"

O responsável pelas operações de resgate, Hernâni Carvalho, comandante dos Bombeiros Voluntários de Salto, explicou ao DN, pelas 22:15, que o trabalho das autoridades estava a ser muito dificultada pelas "condições adversas". "Estamos com dificuldades na progressão e o terreno é também muito complexo. Ainda não conseguimos contacto visual, nem falar diretamente com eles, mas esperamos que aconteça em pouco tempo", explicou.

Devido a estes fatores é também difícil prever quando é que a equipa de resgate poderá chegar aos três jovens: "Estamos relativamente perto mas é difícil dizer devido às condições meteorológicas". Hernâni Carvalho destaca ainda que acredita que os rapazes possam já estar em território espanhol, de onde foram lançadas as operações, e que a Guardia Civil faz parte das mesmas.

Em relação às condições dos jovens, estão "desgastados, com muito frio". "Foram passear da bicicleta, depois deixaram-nas e foram a pé", concluiu.

Notícia atualizada às 22:15 com declarações de Hernâni Carvalho

Em atualização