Neto de Mandela apadrinha Bosque Madiba, na Mealhada

Mealhada foi a cidade escolhida para acolher o Bosque Madiba, que pretende homenagear o líder histórico. Será criado na Mata do Buçaco e o lançamento da iniciativa é esta terça-feira, Dia Internacional Nelson Mandela, em que se comemora o centenário do seu nascimento.

Ndaba Mandela, neto de Madiba e que dirige a Fundação África Risi, marca presença no lançamento do projeto, com a promessa de voltar para o ano, para a inauguração do novo espaço florestal e de animação ambiental e cultural.

O Bosque Madiba (nome do seu clã e pela qual era conhecido) vai nascer na Mata do Buçaco, numa das áreas destruídas pela passagem da tempestade Leslie em 2018 e "contará a história de vida de Nelson Mandela usando para o efeito árvores autóctones".

Serão plantadas 100 árvores, numeradas de 1 a 100 e com os momentos históricos do líder sul-africano. Os visitantes serão recebidos por uma silhueta gigante de Mandela no solo feita com materiais naturais reaproveitados. Haverá, também, uma instalação para que os mais pequenos aprendam a andar de bicicleta. E está a ser criado um programa ambiental dedicado às escolas, a iniciar no próximo ano letivo.

O projeto resulta de uma parceria entre a câmara da Mealhada, da Fundação do Buçaco e da Associação Patrulheiros. Um dos fatores que terá contribuído para a escolha da mata dio Buçaco é a sua candidatura a Património Mundial da Natureza.

Ndaba Mandela vem a Portugal a convite da Associação Patrulheiros, quem trouxe para Portugal o projeto. É um dos seus embaixadores Internacionais e o primeiro convidado de "O Legado da Terra", "programa que pretende trazer pessoas que mantêm vivas as lutas de seus antepassados em prol de um mundo melhor", refere a organização em comunicado.

Regressará em 2020 para o Tour Legado da Terra Portugal, altura em que está prevista a inauguração do Bosque Madiba.