Naufrágio de veleiro em Vila do Bispo provoca um morto

De acordo com o Capitão do Porto de Lagos, Conceição Duarte, o alerta do naufrágio do veleiro, com cerca de 10 metros, foi dado pelas 06:40, por pescadores que avistaram a embarcação a embater contra as rochas junto à costa, na Praia das Furnas.

"O homem, único tripulante da embarcação, foi avistado perto do local do naufrágio, com o colete salva-vidas vestido, mas já cadáver", referiu o responsável da Autoridade Marítima.

Conceição Duarte disse ainda que são desconhecidas as causas do acidente, acrescentando que o estado do mar "não deverá ter sido o motivo para a ida do veleiro para as rochas".

Nas operações de resgate estiveram envolvidos seis elementos da Autoridade Marítima e dos bombeiros, apoiados por dois veículos.