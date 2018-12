Natal dos Hospitais: "Estão todos à espera de Marcelo"

Também em Alcoitão o Natal é das crianças. São as únicas que acompanham a emissão desde as 9h00 até ao seu final, às 20H00, a partir do Centro de Reabilitação de Alcoitão, de onde a RTP transmite, esta quinta-feira, a 60.ª edição do Natal dos Hospitais. O programa, que inclui atuações no Hospital de São João, é apresentado, no Porto, por Sónia Araújo e Jorge Gabriel. Em Alcoitão vão estar Catarina Furtado e José Carlos Malato. São a dupla mais esperada pelos doentes, só superada pelo "Presidente dos afetos", Marcelo Rebelo de Sousa, cuja participação está prevista para o meio da tarde.

"É um momento complicado de gerir, até porque os utentes estão sempre ansiosos pela chegada do professor Marcelo e, já se sabe, que [o Presidente] fura o protocolo, fala com todos", conta ao DN Maria de Jesus Rodrigues, diretora clínica do Centro de Reabilitação de Alcoitão. Este é o seu 12º Natal dos Hospitais à frente da direção do centro e confirma a "ansiedade de todos com o dia de amanhã".

A maioria dos utentes do centro não pode acompanhar o dia inteiro de programação - terão de fazer tratamentos - mas as crianças estarão em permanência, e as ausências para cuidados de saúde serão bem geridas para que possam assistir ao máximo de atuações. Afinal, não seria Natal sem a alegria dos miúdos.

O evento, que é o mais esperado do ano em Alcoitão, começa a ser preparado em agosto, e o centro acaba por aproveitar o palco montado para a sua festa de Natal. O programa que é já uma tradição natalícia não é a única festividade que organizam.

"Este ano temos um concurso de decoração de portas inspirado no universo da Disney", revela a responsável.

"É preciso lembrar que muitos utentes passam aqui longos meses em tratamento. O Natal dos Hospitais é muito importante para eles e para as suas famílias", sublinha a diretora clínica.

Este ano irão passar pelos dois palcos, em Alcoitão e no Hospital de S. João, artistas como Herman José, Marco Paulo, Amor Electro, Fernando Daniel, Bandalusa, José Alberto Reis, José Malhoa, Mónica Sintra e Filipa Ferreira, Luís Filipe Reis, Quim Barreiros, Ágata, Toy, entre muitos outros. O Avô Cantigas e Batatinha & Putos e Pulos, além da atuação da Banda Zig Zag, são das atuações mais esperadas pelas crianças.

Esta emissão conta com uma estreia: a banda Moonspell, que se junta ao evento que nasceu em dezembro de 1944.

Ferreira Fernandes, diretor do Diário de Notícias, a Ministra da Saúde, Marta Temido, e a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, são algumas das personalidades que se juntam à festa de Natal em Alcoitão.

O Natal dos Hospitais é uma parceria do Diário de Noticias, da RTP e da Philips .