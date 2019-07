Mulher morta pelo sobrinho com arma branca em Sintra. Autor do crime está em fuga

"Meu amigo levou facada e outro um tiro": os testemunhos do tiroteio

Uma mulher morreu esta quarta-feira depois de ter sido esfaqueada em São Marcos, no Cacém, concelho de Sintra, disse à Lusa fonte da PSP, referindo que o alegado agressor está identificado, mas encontra-se em fuga.

"Trata-se de uma mulher, de 27 anos, que foi esfaqueada em várias partes do corpo com uma arma branca. O suspeito do crime está identificado, será um sobrinho da vítima, mas ainda não foi localizado", disse fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, o crime ocorreu na sua residência em São Marcos, no Cacém, concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, com o alerta para a ocorrência a ser dado pelas 17:50.

"O óbito foi declarado ainda no local pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica", acrescentou.

A Polícia Judiciária foi chamada e está a investigar a ocorrência.