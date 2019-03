Mulher detida por violência doméstica e por morder polícia

Uma mulher foi detida pela PSP da Amadora por suspeita de um crime de violência doméstica e por resistência e agressão a um polícia quando estava a ser algemada.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública explica que a mulher de 20 anos foi detida na manhã de sexta-feira por elementos da Divisão Policial da Amadora.

Após informação de que estariam a decorrer agressões no interior de uma residência na freguesia da Falagueira -Venda Nova, os polícias daquela divisão deslocaram-se para o local, verificando que a suspeita já se encontrava a abandonar a residência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a PSP, quando abordada, tentou a fuga, e ao ser agarrada resistiu com cotoveladas e empurrões, tendo ainda exibido uma faca que trazia escondida à cintura.

Os polícias conseguiram retirar a faca e, no momento em que estava a ser algemada, voltou a oferecer resistência, mordendo um dos agentes na zona da canela.

A PSP contactou depois a vítima de violência doméstica, uma mulher de 24 anos companheira da suspeita, verificando que esta tinha sido agredida no interior da residência.

A suspeita terá agredido a vítima com murros, asfixiando-a e ameaçando-a com a faca que depois veio a usar para ameaçar os polícias.

De acordo com a PSP, a suspeita foi presente no próprio dia no Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, ficando sujeito a medida de coação não privativa da liberdade.

Desde o início do mês de março, o Comando Metropolitano de Lisboa já deteve 24 homens e mulheres pela prática do crime de violência doméstica.

Um destes casos ocorreu no dia 16 com a detenção pela Divisão Policial de Sintra de um homem de 31 anos, no âmbito de uma investigação e no cumprimento de um Mandado de Detenção emanado por Autoridade Judiciária.

O detido desde que soube da intenção e vontade da ofendida em terminar a relação, veio a demonstrar um crescendo de agressividade física e psicológica, que se veio a intensificar e agravar, praticadas na presença da filha menor de ambos.

Segundo a PSP, foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, para 1.º Interrogatório Judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de Proibição de Contacto com a Vítima com Recurso a Meios de Vigilância Eletrónicos.

No dia 18 de março, foi também detido um homem com 21 anos de idade, em cumprimento de um mandado de detenção emanado por Autoridade Judiciária, por ser suspeito da prática do crime de violência doméstica.

No âmbito da investigação, a PSP apurou que agredia de forma violenta e reiterada a sua companheira, sendo que numa das últimas agressões pegou numa faca e espetou-a, repetidamente, na cama, por forma a assustá-la.

Assim, ao ser presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, para 1.º Interrogatório Judicial, foi-lhe decretada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.