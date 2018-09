Mulher de Luís Grilo nega "vida dupla" do marido

Rosa Grilo do funeral do marido

A mulher do triatleta Luís Grilo, encontrado morto a 24 de agosto, garantiu em entrevista à SIC que o marido "não tinha inimigos" e que era impossível ter "uma vida dupla". Segundo Rosa Grilo, a Polícia Judiciária tem-lhe dado muito apoio e sente-se útil na ajuda que tem prestado à força policial.

Para a mulher do atleta a explicação para a morte do marido ainda está por descobrir, mas quando a jornalista a questionou sobre um seu alegado envolvimento nos aontecimentos, a resposta é um "não" claro. Considera que ao fim de mais de um mês sem notícias do marido e pelo facto de ainda não se ter deslindado o que aconteceu, é fácil serem aventadas "todas as hipóteses".

Rosa Grilo recorda que o marido saiu de casa por volta das 16.00 para "dar uma volta e treinar" no dia em que desapareceu. Diz que por volta das 18.00 começou a ficar preocupada "porque ele não tinha sinalização na bicicleta e já estava a escurecer". Em seguida, Rosa Grilo conta que "como [o marido] não respondia às mensagens e a noite caía, começou a ficar preocupada".

Pediu ajuda à GNR ajuda por volta das 20.00 e a partir daí "foi mais de um mês sem notícias".