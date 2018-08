Mulher atropelada em passeio na Rua Sá da Bandeira no Porto

Jovem de 13 anos atropelada com gravidade junto a escola

Uma mulher foi atropelada esta quarta-feira quando circulava num passeio na Rua Sá da Bandeira, no Porto, tendo sofrido ferimentos graves, disseram à Lusa fontes da PSP e do Batalhão de Sapadores Bombeiros.

De acordo com as fontes, a vítima foi transportada para o Hospital de Santo António.

O condutor terá perdido o controlo do carro, que galgou o passeio, embora as circunstâncias do acidente ainda estejam a ser apuradas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O acidente aconteceu cerca das 09:30, junto ao Teatro Sá da Bandeira.