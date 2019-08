Motoristas aumentam o desafio: nem serviços mínimos nem requisição civil

Ao terceiro dia de greve, os motoristas ameaçam não cumprir a requisição civil decretada pelo Governo. Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, garantiu esta manhã, em Aveiras de Cima, que hoje os trabalhadores "não vão cumprir os serviços mínimos" e que o sindicato continua aguardar que "haja abertura por parte da ANTRAM [patrões]", para negociar, acusando as empresas de estarem "a impor trabalhos diários normais, como se não houvesse greve".

Esta é uma reação de força dos motoristas depois de o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, ter afirmado, na terça-feira, que "14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil", sendo que 11 já foram notificados pelo incumprimento da requisição civil, um foi identificado pela PSP no distrito de Setúbal. A GNR identificou três no distrito de Faro, quatro em Lisboa e três em Setúbal. "Todos alegaram baixa médica", revelou Matos Fernandes.

"Se é para levar os 11 colegas presos, então vão ter de levar todos, têm que arranjar autocarros grandes para poder levar esta gente toda", reagiu, esta manhã, Pardal Henriques, advogado do sindicato de motoristas de matérias perigosas, sublinhando de que tem provas de que há motoristas que "andam a fazer serviços particulares, serviços que não fazem parte da greve".

Entretanto em Leça da Palmeira, a Polícia de Segurança Pública mandou retirar os camiões que, em protesto, estavam parados junto à entrada da refinaria. Os motoristas acataram a ordem e decidiram, então, tirar os camiões mas sem entrar na refinaria. Manuel Mendes, um dos coordenadores do sindicato de motoristas de matérias perigosas em Leça da Palmeira, disse que os grevistas estão "a abordar os outros colegas, a bem", para "pararem" e se juntarem a quem está na paralisação, pois o objetivo da greve é serem "tratados com dignidade" e terem "melhores salários".

Ninguém "está a carregar ou a descarregar" combustível na refinaria da Petrogal em Matosinhos e nenhum motorista está a cumprir os serviços mínimos, disse hoje à Lusa um dos coordenadores do Norte do sindicato dos motoristas de matérias perigosas.

O delegado sindical admitiu que os motoristas estão a boicotar os serviços mínimos e querem forçar o alargamento da requisição civil também à zona norte. "Temos que parar com esta brincadeira, temos motoristas ameaçados de prisão, temos motoristas ameaçados de processos. Aqui ainda não temos a requisição civil, eles que a façam. Estamos prontos para trabalhar, mas queremos condições e queremos que eles acabem com esta palhaçada", acrescentou Manuel Mendes, citado pelo jornal Observador

André Almeida, porta-voz da ANTRAM, lamentou "profundamente" o anúncio pelo sindicato das matérias perigosas de que não seriam cumpridos os serviços mínimos nem a requisição civil. Uma decisão que tem um "impacto brutal na economia" portuguesa desta greve.

O que acontece a quem não cumprir?

Quem não cumprir a requisição civil incorre num "crime de desobediência e a despedimento por justa causa", segundo o advogado de Direito Laboral, Luís Gonçalves da Silva. Segundo explicou à Lusa o especialista, a requisição civil "coloca as pessoas ao dispor do Estado, ou seja, ficam requisitadas e o vínculo laboral é entre o trabalhador e o Estado".

Caso haja incumprimento da requisição civil, além das sanções disciplinares como o despedimento por justa causa, o Código Penal prevê no artigo 348.º o crime por desobediência a quem faltar "a ordem ou a mandado legítimos, regularmente comunicados e emanados de autoridade ou funcionário competente". Nestes casos, os trabalhadores são punidos com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias, em caso de desobediência simples, ou prisão até dois anos e multa até 240 dias, em situação de desobediência qualificada.

O crime por desobediência deve ser "cominado no ato da requisição civil", ou seja, os trabalhadores têm de ser avisados que o incumprimento pode levar a pena criminal, disse Gonçalves da Silva.

No domingo, o primeiro-ministro, António Costa, sublinhou que a violação da requisição civil "constitui crime de desobediência" e tem consequências legais previstas no código penal. Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que decidiu avançar para a requisição civil, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, reforçou que, além das sanções disciplinares, a lei prevê "crime por desobediência" nestas situações.

Governo nega troca de combustível em descargas feitas por militares

O Ministério da Defesa Nacional diz que é falso que tenha havido três situações de trocas de combustível em descargas feitas em Sesimbra, Peniche e Nazaré por militares das Forças Armadas. "O Ministério da Defesa Nacional esclarece que são falsas as informações veiculadas sobre a existência de três situações de trocas de combustível em descargas feitas em Sesimbra, Peniche e Nazaré, por militares das Forças Armadas", afirmou em comunicado enviado à agência Lusa.

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse na terça-feira que se registaram três situações de troca de combustível em descargas feitas por militares das Forças Armadas e da GNR. Em declarações à agência Lusa, Pardal Henriques referiu a existência de contaminações em postos de abastecimento em Sesimbra, Peniche e Nazaré devido à troca de combustível em tanques.

O Ministério de João Gomes Cravinho adiantou que "os militares das Forças Armadas estão empenhados segundo os termos estabelecidos na portaria em que se efetiva a intervenção das Forças Armadas na requisição civil, cuja necessidade foi reconhecida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 153, de 12 de agosto de 2019".

Antes do comunicado do Ministério da Defesa Nacional, fonte do Ministério do Ambiente afirmou à Lusa que a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) não tem conhecimento de casos de troca de combustível alegadamente efetuada por elementos das Forças Armadas ou de segurança. "A ENSE não tem conhecimento de qualquer caso anómalo de troca de combustível alegadamente efetuada na descarga nos postos de abastecimento por parte das Forças Armadas ou de segurança", declarou a fonte do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, esclarecendo que estas autoridades são apenas responsáveis pelo transporte do combustível.

Requisição civil partiu a geringonça

Horas depois de o governo ter decretado oficialmente requisição civil para a greve dos motoristas de matérias perigosas, os comunistas reagiram, em comunicado, dizendo que esta medida do governo introduzia "limitações ao direito à greve". "Independentemente da evolução verificada, o PCP salienta que a resposta aos problemas, que se mantêm, exige o desenvolvimento da luta consequente, acompanhada de uma negociação coletiva que resolva os problemas e reafirma a defesa do efetivo exercício do direito à greve", comentavam os comunistas.

A Fectrans - a estrutura sindical, próxima do PCP, que não se associou à greve -, O PCP refere que negociou com os patrões (Antram) um contrato coletivo de trabalho vertical, que "deu resposta a algumas das justas aspirações dos trabalhadores", mas "a violação dos seus termos por parte de entidades patronais gerou um legítimo descontentamento dos trabalhadores".

Já para o Bloco de Esquerda "decretar a requisição civil a pedido das entidades empregadoras é um erro e é uma limitação do direito à greve", Catarina Martins, falando com jornalistas à margem de uma visita ao centro de reabilitação Rovisco Pais, na terça-feira, afirmou que o governo deveria "exigir que todas as partes se sentem em negociações sem pré-condições".

O que reivindicam?

Os sindicatos em greve - Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e o SIMM (Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias) - pretendem um acordo para aumentos graduais no salário-base até 2022: 700 euros em janeiro de 2020, 800 euros em janeiro de 2021 e 900 euros em janeiro de 2022, o que, com os prémios suplementares que estão indexados ao salário-base, daria 1400 euros em janeiro de 2020, 1550 euros em janeiro de 2021 e 1715 euros em janeiro de 2022. No entanto, num plenário com associados, no sábado, em Aveiras de Cima, o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, disse que os sindicatos já exigem 900 euros de salário-base já em janeiro de 2020.