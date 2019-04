Autocarro já foi alvo de peritagens para apurar as causas do despiste.

29 mortos e 27 feridos no acidente com autocarro de turismo na Madeira

O autocarro do acidente de ontem pertence à frota turística da Sociedade de Automóveis da Madeira (SAM) e estava ao serviço da agência Travel One. A viatura de transporte pesado de passageiros, da marca espanhola Irizar, era relativamente nova. Na chapa de matrícula tinha a data de fevereiro de 2013. Tinha pouco mais de seis anos.

O veículo era conduzido por José Guilherme de Sousa, um motorista da SAM com 55 anos de idade e vasta experiência profissional. Ontem de manhã esteve a trabalhar e foi convocado pela empresa para prestar aquele serviço ocasional noturno, conduzindo um de três autocarros que saíram da Quinta Splendida com a funcionária da Travel One e um grupo de 55 turistas para jantarem na Parreira, um típico restaurante situado em São Roque, no Funchal.