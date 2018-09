Motociclista de 24 anos morre em colisão com automóvel perto de Braga

Por três vezes, o matador espanhol saiu em ombros pela porta grande do Campo Pequeno. Nesta quinta-feira, despediu-se do público português na mesma praça que o distinguiu com o prémio de triunfador na temporada de 2016. Até ao fim do ano, ainda pisará as arenas espanholas e sul-americanas, antes de se retirar, conforme anunciou. Uma coisa é certa: o mundo terá saudades dele.