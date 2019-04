Morreu uma das quatro pessoas esfaqueadas em Guimarães

Uma das quatro pessoas esfaqueadas no sábado à noite em Fermentões, no concelho de Guimarães, morreu durante a madrugada no Hospital da Senhora da Oliveira. Ao que o DN soube, trata-se de uma mulher, que não resistiu aos ferimentos provocados por uma arma branca.

Até ao momento, não se sabe o que esteve na origem do conflito. Sem adiantar mais dados, a PSP informou este domingo que o suspeito foi detido.

O alerta para agressões com uso de arma branca na via pública, na Travessa do Quintal, em Fermentões, no concelho de Guimarães, foi recebido pelas 22.15.

Quando chegaram ao local, os Bombeiros Voluntários de Guimarães encontraram quatro pessoas feridas, duas das quais em estado grave.

De acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil (ANEPC), pelas 23:00 de sábado estavam no local 14 operacionais, apoiados por sete veículos.

Além dos bombeiros, foram enviados para o local elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O caso foi entregue à Polícia Judiciária.