Morreu Rui Alarcão

Rui Alarcão, que estava internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, faleceu este domingo, segundo o Diário da Beiras.

O professor catedrático desde 1978, nasceu em Coimbra em 1930, tendo-se doutorado em Direito em 1971.

Foi Reitor da Universidade de Coimbra entre os anos de 1982 e 1998. Na Faculdade de Direito, lecionou as disciplinas de Teoria Geral do Direito Civil; Direito das Obrigações; Direito Comparado e Introdução ao Estudo do Direito.

Exerceu os seguintes cargos: presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito, professor bibliotecário, membro do Conselho de Estado, Comissão Constitucional, Conselho Nacional do Ensino Superior, Conselho Nacional de Educação, Comissão Redatora do Código Civil, Comissão Revisora do Código Civil e era chanceler das Ordens Honoríficas.