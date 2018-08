Monchique: Robert fugiu do incêndio e levou os seus cinco burros

A noite de ontem foi a pior da vida de Robert Lucia. Contando com o Algarve e com a Alemanha. Da sua quinta via as chamas que atravessavam a vila de Monchique, há dias a serem combatidas. E, quando o inferno lhe bateu à porta, o medo não lhe travou o passo e, assim que se apercebeu do perigo, o alemão agarrou todos os seus cinco burros para fugir com eles. "Jamais deixarei os meus burros. São a minha vida", recorda. A casa ficou em cinzas, os burros estão com ele.

Está livre de perigo, mas o seu "projeto de vida" está, "completamente destruído". Está agora hospedado na morada oficial do Project Sanctuary Happy Donkeys , a quinta que acolhe e salva burros, junto às Caldas de Monchique. Garante, contudo, que só poderá ali ficar um máximo de três dias. Os mantimentos que tem disponíveis não chegarão para mais.

A história de Robert e dos seus cinco companheiros de viagem já corre o país, e através das redes sociais, a ajuda tem chegado. Por todo o lado, conta, vão surgindo pessoas dispostas a ceder alojamento ao residente em Monchique e aos seus burros - mas vai precisar de mais, vai precisar de planear a sua vida a longo prazo, e arranjar um novo poiso.

Além disso, o fumo vai certamente ser prejudicial, para ele e para a os animais. Está a pensar deixar o Algarve para ir para o Alentejo - e está à procura de quem o possa levar a ele e aos seus burros para esta região. Os burros são a nova família deste alemão.

Robert adotou o seu primeiro burro já em viagem por Espanha, a propósito de um pequeno negócio de produção de azeite. Os quatro seguintes foram-lhe oferecidos por conhecidos - e quando passaram a ser cinco rapidamente se tornaram o seu propósito de vida. A iniciativa Project Sanctuary Happy Donkeys teve o seu início nesta ligação quase paternal que Robert criou com os burros - três adultos e duas pequenas crias, alguns deles de raça mirandesa, em vias de extinção. Cinco burros disponíveis para adoção ou breves passeios para crianças, em Monchique.

O ar de Monchique, aquele que agora só cheira a queimado e fumo, foi o que atraiu Robert a esta terra, em primeiro lugar. Tinha 45 anos, e a poluição alemã levou-o a sair da Alemanha - tinha problemas de saúde que se agravavam por viver sob uma nuvem de ar sempre poluído. Em 2003, fez as malas e partiu à procura de um melhor lugar para viver.Há 15 anos, a pedido e conselho de alguns conhecidos, foi para Espanha, para se reencontrar com a natureza. "Viajou três anos por todos os parques naturais de Andaluzia, para encontrar um lugar onde houvesse ar puro, sem ruídos artificiais e espaçoso para os meus burros", conta.

Pousou as malas na Serra de Cazorcia, Segura y Las Villas, numa propriedade de 120 hectares, até então abandonada e que viria a comprar. O verão de Andaluzia, uma das regiões mais quentes da Europa, não faria adivinhar o difícil inverno seguinte, que levaria Robert a aumentar o número de quilómetros de viagem à procura de uma nova casa.

A 30 quilómetros do teto que o acolhia, uma fábrica dedicada à queima de lixo para produção de eletricidade lançou uma nuvem de poluição tão nefasta que, aliada aos fortes ventos de um inverno rigoroso, fizeram piorar a sua saúde. "Foi tão mau que os burros fugiram e eu ganhei muitas dores nos pulmões. Entretanto, encontrei-os na neve e parti outra vez em viagem", recorda.

Assim deu início à sua primeira travessia, pela Serra Nevada, acompanhado dos cinco burros. Era todo um quadro. E não passava indiferente quem se cruzava com ele. A quem lhe perguntava o que fazia ali, Robert tinha a resposta já na ponta da língua: "estou à procura de um lugar saudável para eles morarem".

Espanha, também "contaminada", deixou de ser destino para ele. Veio então o nome de Portugal, até então nunca considerado nos seus planos. "Durante a viagem, foram-me dizendo: 'Robert, o melhor sítio para ti é em Monchique, Portugal, porque aí o vento vem do mar, é puro'", recorda, quase com ironia, do meio do incêndio.

Antes de encontrar a sua própria casa, esteve alojado com uma família local, numa quinta algarvia, em Monchique. Não havia dúvidas: o ar desta vila junto ao mar era realmente puro e, até então, o melhor sítio para ele e os seus burros construírem casa. Agora, com o ar sujo do incêndio, e de novo sem casa, Robert irá certamente pôr-se à estrada outra vez. Com os seus cinco burros, em busca de nova casa.

A conta de apoio já está disponível no facebook de Robert. Aqui