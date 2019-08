Ministro do Ambiente diz que lítio é essencial para as metas da descarbonização

Ho Iat Seng é o candidato único a chefe do executivo de Macau nas eleições deste domingo. Velho conhecido da vida política e empresarial macaense, Ho sucede no cargo a Fernando Chui Sai-on. Ambos têm 62 anos. Apesar de sempre ter negado interesse no cargo, confirmou que era candidato no início deste ano. Pretende avançar sob sinergias, promete mudanças e inovação com o intuito de assumir uma nova ação.