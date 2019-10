Ministro da Economia Pedro Siza Vieira vai aos Açores em representação de Costa

António Costa: "As coisas correram melhor do que se chegou a temer"

Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia, vai aos Açores em representação do primeiro-ministro, António Costa, e do Governo da República. A informação foi revelada esta quarta-feira pelo gabinete do chefe do Governo.

O responsável pela pasta da Economia vai deslocar-se à "Região Autónoma dos Açores para reunir com o Governo Regional, tomar contacto direto, localmente, da situação, analisar os danos provocados pela passagem do furacão Lorenzo, avaliar necessidades de auxílio e preparar resposta efetiva por parte do Governo da República, caso seja solicitada", lê-se na nota enviada às redações.

A decisão surge na sequência da ida, na manhã desta quarta-feira, à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil "e tendo em conta a informação e elementos recolhidos e os contactos que tem mantido permanentemente com o Presidente do Governo Regional dos Açores, o primeiro-ministro decidiu solicitar ao ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que se desloque ao arquipélago, em representação do primeiro-ministro e do Governo da República", informa o gabinete de António Costa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Embora não se desloque aos Açores, o primeiro-ministro "continua a acompanhar, em permanência, o evoluir da situação", refere o comunicado, no qual o Governo transmite "uma palavra de solidariedade a todos os açorianos, em especial, os residentes nas ilhas mais afetadas".