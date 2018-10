Ministro da Administração Interna visita zonas afetadas pela tempestade

A intervenção que tornou famosa Margaret Thatcher, quando anunciou a sua conclusão de que, para enfrentar o mundo do seu tempo, "There is no alternative", estava longe de prever a numerosa procura de alternativas com que nos defrontamos, passado tão pouco tempo. O sentido em que ela se prenunciava era o que a geração anterior chamava criticamente "pensamento único", cansada de suportar regimes que mantinham uma luta ideológica, que não admitia acordos, e por isso deixava prever abertura a soluções que respondessem a mudanças impostas pela circunstância em movimento não controlável pelas sedes do poder em exercício, a qual foi a comunicação de que "There is no alternative".