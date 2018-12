Ministério Público abre inquérito à violência em escola da GNR

O Ministério Público (MP) "determinou a instauração" de um inquérito à alegada violência de instrutores no 40º curso de formação de agentes da GNR e que levou uma dezena de alunos a serem hospitalizados.

A decisão, confirmada esta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República ao DN, surge na sequência da revelação pelo JN de que 10 formandos foram alegadamente espancados no Centro de Formação da GNR em Portalegre.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As alegadas agressões, no "curso de bastão extensível", causaram lesões graves e traumatismos que obrigaram mesmo ao internamento hospitalar e algumas das vítimas tiveram de ser operadas.

Daí a abertura do inquérito pelo MP, noticiada pelo Expresso, na sequência do processo interno de averiguações da GNR e do inquérito ordenado pelo Ministério da Administração Interna.