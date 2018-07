Governo e CP ofereceram passes semanais a quase sete mil alunos

A Direção Geral do Ensino Superior (DGES) recebeu "mais de 10 mil pedidos de vouchers", dos quais "já foram aprovados 6957", para o Comboio do Conhecimento, uma iniciativa do governo que permite aos estudantes que concluíram com sucesso o 1.º ano do ensino superior (cursos TeSP, licenciaturas e mestrados integrados) viajarem gratuitamente durante sete dias consecutivos nos serviços urbano, regional, inter-regional e intercidades da CP.

Em comunicado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior explica que o programa, que tem por lema: "Não fiques apeado - dá crédito aos teus estudos e vem conhecer Portugal", "visa estimular a aquisição de competências e de formação superior, aliada ao sucesso académico, e promover experiências de conhecimento do território".

Para terem acesso a estes vouchers, que podem ser utilizados até ao final de 2018, os alunos precisam de ter concluído pelo menos 36 ECTS (créditos académicos) no ano letivo que terminou. Os pedidos podem ser feitos através da página www.comboio-conhecimento.pt, existindo ainda uma aplicação, o Globestamp, onde é possível ter acesso a roteiros, planear viagens e partilhar experiências.