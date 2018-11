Ministério do Ambiente ocupado por pessoas despejadas de casas

Imagem do vídeo do momento da ocupação

Sem aviso prévio, cerca de 20 pessoas ocuparam pacificamente esta quarta-feira à tarde a entrada do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, na Rua de O Século, em Lisboa, exigindo ser recebidas secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, ou pelo ministro Matos Fernandes. Oito pessoas estão neste momento numa reunião com a chefe de gabinete da secretária de Estado. Ana Pinho não está no Ministério, confirmou o DN.

De acordo com fonte oficial do Ministério do Ambiente, as pessoas identificaram-se como atuais e antigos moradores do Bairro 6 de Maio, na Amadora. A iniciativa da Associação Habita e da Stop Despejos contou com o apoio do Bloco de Esquerda, que transmitiu a "ocupação" num direto no site Esquerda.net.

Nesse direto, uma das dirigentes da Habita, Rita Silva - que era a número dois da lista de Ricardo Robles, quando das eleições autárquicas em Lisboa, mas que renunciou ao lugar de vereadora depois da demissão do eleito bloquista - explicou que estão contra um Orçamento do Estado que tem verbas muito escassas para a habitação.

"O Governo não está a levar a sério a crise na habitação e a emergência social que está a sentir-se", afirmou Rita Silva, exemplificando com as pessoas ali presentes, que foram despejadas.

Segundo a fonte oficial do Ministério do Ambiente, a ação foi pacífica. A PSP tem agentes no local, mas não houve nenhum incidente.