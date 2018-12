Governo admite equiparar remuneração da Guarda Prisional às da PSP

O Ministério da Justiça está disponível para equiparar as remunerações dos guardas prisionais às da PSP. Segundo o gabinete de Francisca Van Dunen, a predisposição foi manifestada nos últimos contactos negociais com as três estruturas sindicais da guarda prisional.

"Depois de verbalizada numa reunião com os sindicatos, esta proposta foi também enviada por 'email', no dia 20 de dezembro, para o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), no qual era solicitada uma resposta, sob pena de os contactos negociais serem considerados suspensos", assinalou a fonte.

Aquele sindicato "não respondeu a esta comunicação, estando o Ministério da Justiça disponível para retomar o diálogo logo que o SNCGP declare aceitar a proposta que lhe foi dirigida, acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O corpo da guarda prisional está em greve para exigir a revisão do estatuto, atualização da tabela remuneratória, criação de novas categorias, um novo subsídio de turno, alteração dos horários de trabalho e novas admissões.