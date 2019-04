Media Lab do Diário de Notícias lança ciclo "Jovens Repórteres de Ciência 2019"

O Media Lab do Diário de Notícias irá promover gratuitamente um conjunto de sessões dedicadas exclusivamente a temas de ciência como a Terra, a Saúde, a Astronomia, a Biodiversidade, os Oceanos, a Energia, e a atividade do Cientista.

Estes workshops contarão com a participação de personalidades ligadas à Ciência para falarem sobre temas relacionados com a sua profissão, atividade e projetos que desenvolvem. Este ciclo de sessões destina-se a crianças e jovens alunos do 3.º ciclo e irá decorrer entre 29 de abril e 4 de junho.

Entre os oradores convidados o ciclo conta com Francisco Ferreira, presidente da associação ambiental ZERO, Zita Martins, co-investigadora em missões espaciais na Agência Espacial Europeia e primeira astrobióloga portuguesa, Luís Ceríaco, investigador e curador adjunto da coleção de répteis e anfíbios do MUHNAC e David Marçal, comunicador de ciência, autor dos livros "Pseudociência" e "Cientistas Portugueses" e colaborador do programa "Um Minuto de Ciência por Dia Não Sabes o Bem Que te Fazia", da rádio Zig Zag.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Inserido no workshop "Falando de Ciências", inaugurado em 2012, o ciclo "Jovens Repórteres de Ciência - 2019" permitirá aos estudantes entrevistar os oradores convidados e construir um noticiários em vídeo e rádio, bem como construir uma primeira página de um jornal.

Estes trabalhos serão dedicados ao tema da sessão, bem como a outras notícias atuais de ciência.

As entrevistas contarão ainda com a participação da jornalista de Ciência do Diário de Notícias, Filomena Naves.

A primeira sessão decorrerá já a 29 de abril com a presença de Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, a segunda a 2 de maio com Gina Tomé, psicóloga clínica e da saúde, coordenadora do projeto Promoção da saúde Mental nas Escolas, a 7 de maio será a vez de Zita Martins, a primeira astrobióloga portuguesa e co-investigadora em missões espaciais da ESA.