Mau tempo: Dezenas de inundações na região de Lisboa

A chuva intensa que tem caído na manhã deste domingo na região de Lisboa já provocou dezenas de inundações.

Próximo do meio-dia, a Autoridade Nacional de Proteção Civil registava 48 ocorrências na sua página, relacionadas com o mau tempo no distrito de Lisboa, particularmente nos concelhos de Cascais, Sintra, Loures, Odivelas, Oeiras e Amadora.

Segundo a ANPC, a maior parte das ocorrências está relacionada com inundações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa registava, à mesma hora no seu site, 23 ocorrências na cidade, entre inundações e quedas de árvore.

Este sábado, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano e de inundações devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para hoje, com chuva persistente.