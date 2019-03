Cinco desfiles de Carnaval cancelados devido à chuva

Os desfiles de Carnaval de Sesimbra, Ovar, Estarreja e Funchal foram esta terça-feira cancelados devido às condições climatéricas previstas para a tarde, juntando-se ao cancelamento do desfile de Buarcos/Figueira da Foz.

"Devido às condições climatéricas previstas para a tarde de terça-feira, com chuva e vento forte, o Desfile de Carnaval de Sesimbra foi cancelado", indica a Câmara Municipal do distrito de Setúbal, numa nota enviada à Lusa.

"As escolas de samba e grupos de axé voltam a sair à rua em julho, para mais um Carnaval de verão", acrescenta a autarquia.

De acordo com o 'site' da Câmara Municipal de Sesimbra, estava previsto para as 14:00 de hoje um cortejo, com cerca de mil desfilantes, provenientes de seis escolas de samba e dois grupos de axé, com início na Praça da Califórnia e termo na Avenida dos Náufragos, num percurso com cerca de um quilómetro.

A Câmara de Ovar, distrito de Aveiro, também decidiu hoje cancelar o desfile de Carnaval previsto para esta tarde na Avenida Sá Carneiro, "atendendo às atuais e previsíveis condições atmosféricas".

A informação relativa ao Grande Corso Carnavalesco de Ovar, realizado desde 1952, foi divulgada na página oficial da organização do Carnaval de Ovar na rede social Facebook.

A autarquia esclareceu ainda que vai reembolsar o valor pago pelos ingressos para assistir ao evento, sendo que hoje tal apenas acontecerá "para residentes no estrangeiro" e no edifício da autarquia, entre as 16:00 e as 19:00.

Os restantes portadores de bilhetes podem dirigir-se aos Paços do Concelho entre os dias 12 e 15 de março para serem reembolsados, ou enviar os ingressos por correio, solicitando a recuperação da verba.

De acordo com a página na Internet do Carnaval de Ovar, estava previsto para hoje o desfile de cerca de 2000 figurantes, de 14 grupos carnavalescos, seis grupos de passerelle e quatro escolas de samba.

Também o desfile do Carnaval de Estarreja foi cancelado.

"Devido ao mau tempo, não se realizará o Grande Corso desta terça-feira", lê-se na página oficial de Facebook da organização do Carnaval de Estarreja, que se apresenta como "um dos maiores e mais antigos cortejos carnavalescos de Portugal".

"Numa decisão que envolveu os 12 grupos de folia e escolas de samba, Câmara Municipal e Associação do Carnaval decidiram cancelar o desfile desta tarde atendendo ao previsível agravamento das condições meteorológicas", explica a organização, acrescentando que quem comprou bilhetes poderá reaver o valor dos ingressos entre os dias 08 e 16 de março, presencialmente na Casa da Cultura, "no horário normal de expediente e aos sábados entre as 10:00 e as 13:00".

O tradicional Cortejo Trapalhão, que assinala a terça-feira de Carnaval no Funchal, foi igualmente adiado para sábado, 09 de março, devido às previsões de mau tempo para a tarde de hoje, indicou a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

"Face às informações que têm vindo a ser disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira - nomeadamente no respeitante à previsão de aviso amarelo a partir das 18:00 horas, hora que coincide com a entrega de prémios do desfile - considera-se que, neste momento, não estão reunidas as condições necessárias à realização deste evento", refere a secretaria regional em comunicado de imprensa.

As previsões apontam para uma grande instabilidade do tempo, com possibilidade de aguaceiros e ocorrência de vento forte durante a tarde, pelo que o Cortejo Trapalhão, que percorre as avenidas marginais do Funchal, fica adiado para 09 de março às 16:00 horas.

O desfile do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz previsto para hoje também foi adiado para domingo face às previsões de mau tempo, informou o município.

A Câmara Municipal da Figueira da Foz e a Associação de Carnaval de Buarcos e Figueira da Foz 2019 reuniram-se na segunda-feira e "decidiram adiar a realização do corso carnavalesco" previsto para hoje, "em virtude dos alertas emitidos pela Proteção Civil", refere o município, numa mensagem na sua página de Facebook.

Na terça-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou para o agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horas, com períodos de chuva e vento fortes, agitação marítima na costa ocidental e queda de neve acima dos 1.200/1.400 metros.

O arquipélago da Madeira encontra-se sobre aviso amarelo até às 06:00 de quarta-feira, particularmente na orla marítima, pelo que as autoridades recomendam que os proprietários ou armadores das embarcações tomem precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.