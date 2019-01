Marcelo faz o pleno: depois da TVI e da SIC é a vez da RTP

Marcelo no Palácio de Belém

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, gravou uma mensagem de cerca de um minuto sobre o cantor brasileiro Roberto Leal, que será transmitida esta tarde no programa Agora Nós, da RTP1.

Depois da entrevista a Manuel Luís Goucha antes do Natal para o programa Você na TV da TVI e do telefonema em direto para Cristina Ferreira, na estreia do seu novo programa matinal na SIC, o presidente faz o pleno das estações televisivas.

A informação foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo DN junto da assessoria da presidência.

O cantor Roberto Leal revelou que tem um cancro e tem sido alvo de várias homenagens, estando prevista a sua presença no programa de Tânia Ribas de Oliveira e de José Pedro Vasconcelos desta tarde.

Em declarações à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou estar a tomar partido na concorrência entre os programas de entretenimento da TVI e da SIC quando falou com Cristina Ferreira, lembrando precisamente a entrevista de 25 minutos que dera a Goucha.

"Eu tenho uma relação de amizade com ela, já dei a primeira entrevista na revista dela. Não indo ao programa nem tendo entrevista com ela, era o mínimo desejar-lhe boa sorte. É o mínimo de equilíbrio", defendeu o chefe de Estado, justificando ter feito "de improviso" um telefonema em direto para o programa de Cristina para "desejar boa sorte".