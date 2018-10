Maratona de Lisboa é este domingo. Saiba as zonas que vão estar cortadas ao trânsito

A zona ribeirinha entre o Parque das Nações, em Lisboa, e Algés, no concelho de Oeiras, vai estar condicionada ao trânsito, este domingo, devido à realização da Maratona de Lisboa.

Em comunicado, a PSP de Lisboa informou que várias artérias da capital, bem como a Ponte Vasco da Gama, vão estar condicionadas a partir das 8:00 de domingo devido à Maratona e Meia Maratona de Lisboa. A prova tem partida em Cascais e o trânsito vai ficar condicionado a partir das 08:00 junto ao Hipódromo na Avenida da República.

Às 10:15 tem partida na Avenida João II, na Rotunda da Ford, no Parque das Nações, a prova da Maratona em Cadeira de Rodas, e, às 10:30, do mesmo ponto, é dada a partida das Elites da Meia Maratona. Já pelas 10:30 é dada a partida da Meia Maratona e da Mini-Maratona na Ponte Vasco da Gama. Todos as provas terminam na Praça do Comércio, à exceção da Mini-Maratona, que finaliza junto ao Altice Arena.

A partir das 09:15, a Avenida da Liberdade vai ficar também condicionada, enquanto a Rua do Ouro e a Rua da Prata ficarão encerradas a partir das 09:15.

O acesso da Ponte Vasco da Gama ao IC2 e o acesso do IC2 ao Parque das Nações é encerrado a partir das 09:00.

De acordo com as autoridades, não será permitido circular no IC2 e só serão facilitadas as passagens aos transportes coletivos de passageiros. De acordo com as autoridades, a prova deverá terminar pelas 14:30.

Ao longo dos trajetos haverá polícias a proceder aos cortes e desvios do trânsito para manter a circulação rodoviária, informando dos itinerários alternativos e assegurando que todo o evento decorra em segurança e com a devida tranquilidade.

O percurso

Com partida na Av. da República em Cascais, junto ao Hipódromo Manuel Possolo a prova segue em direção ao Guincho, fazendo inversão de sentido junto ao Farol do Cabo Raso (entre o 7º e o 8º poste de luz a contar a partir do Farol). Chegando novamente a Cascais, o percurso continua pela Av. Rei Humberto II de Itália, Av. Dom Carlos, Alameda Combatentes Grande Guerra, até entrar na Av. Marginal, sentido Cascais-Lisboa.

Em Oeiras (Caxias), o percurso segue em direção a Lisboa, entrando à direita para o Forte de São Bruno, Baía dos Golfinhos fazendo todo o paredão de Caxias, paralelo à praia, até ao final do mesmo. No final do paredão, o percurso segue à esquerda para Av. Ferreira Godinho, até ao cruzamento da Cruz Quebrada, onde vira à direita e entra novamente na Av. Marginal no sentido Lisboa.

No final da Av. Marginal, segue pela a Av. Da Índia, Av. 24 de Julho, Av. Ribeira das Naus até à Praça do Comércio onde entra em contramão para a Rua Áurea (Rua do Ouro),virando depois à direita para a Rua do Comércio e entra Rua Augusta, que segue até à Chegada na Praça do Comércio, passando pelo Arco da Rua Augusta.