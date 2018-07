Mais de metade dos alunos do 9º ano chumbaram na prova de Matemática

Centenas de alunos foram à escola à meia-noite para ver as notas dos exames

Mais de metade dos alunos do nono ano tiveram negativa a Matemática na prova deste ano - só 48% tiveram classificação positiva (igual ou superior a 50%). No exame de Português, os resultados foram mais positivos e a percentagem de alunos com 50% ou mais sobe para 87%, segundos dados revelados esta sexta-feira pelo ministério da Educação.

Dos 94 524 que fizeram a prova de Matemática, 49 173 tiveram negativa e a média foi de 47 pontos, numa escala de 0 a 100, o que significa que houve uma descida de seis pontos em relação ao ano anterior, quando a média se fixou nos 53. Perto de 20 000 alunos não conseguiram chegar aos 20 pontos e apenas 306 tiveram a nota máxima.

No entanto, como a aprovação às disciplinas é dada pela relação entre prova e nota de frequência, a subida nas negas a Matemática tem um impacto pequeno: subiram um ponto percentual de 32 para 33%.

Já na disciplina de Português, a média subiu oito pontos percentuais relativamente ao ano anterior, tendo passado de 58 para 66, mas não houve uma melhoria significativa na taxa de reprovação: passou de 7 para 6%.

No total, realizaram-se 189 266 provas do 3.º ciclo do ensino básico em 1255 escolas e foram classificadas por 4 171 professores.