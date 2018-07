Mais de 60 mil euros em indemnizações pela queda de bancada no Circo Chen

Quatro das pessoas que foram vítimas na queda de uma bancada no Circo Chen, instalado no Parque das Nações, em Lisboa, em janeiro de 2010, têm direito a receber indemnizações, que variam entre os 1015 e 19 440 euros, mais juros. A decisão inicialmente foi tomada em 2014, quatro anos após os factos, e confirmada, em 21 de junho passado, pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que julgou improcedente a apelação da companhia de seguros Fidelidade. O total de indemnizações ultrapassa os 60 mil euros, já que os centros hospitalares de Lisboa Norte e Lisboa Centra, e o Instituto de Segurança Social também irão ser ressarcidos dos montantes gastos em tratamentos e baixas médicas.

O acidente ocorreu no dia 9 de janeiro de 2010, estava o espetáculo prestes a iniciar-se, às 17.30. Numa época ainda de festividades natalícias, o circo estava instalado junto ao Parque das Nações e 77 ocupantes da bancada sofreram ferimentos, a maioria deles ligeiros. Quatro pessoas, pelo menos, sofreram ferimentos mais graves e reclamaram na justiça, em 2013, por danos patrimoniais e não patrimoniais. A uma das vítimas, que esteve um mês de baixa, foi atribuída uma indemnização de 12 078 euros, ao seu marido, 1015 euros, a uma terceira queixosa o tribunal fixou em 16 450 euros e a uma quarta 19 440 euros. Os hospitais que assistiram as dezenas de feridos apresentaram as contas e recebem 3465 euros, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e 3926 euros, o Centro Hospitalar de Lisboa Central. O Instituto de Segurança Social recebe a quantia de 3836 euros, a título de reembolso pelo subsídio de doença pago a uma das vítimas.

Pagamento solidário

A Fidelidade não se conformou com a sentença e apelou, questionando a legitimidade para considerar as sociedades Chen &Silva, Lda e a Flávio & Chen Lda como responsáveis pela estrutura que caiu, além de apontar que o seguro de responsabilidade civil apenas cobre 49 879 euros, quando o valor total de indemnizações atinge 60 217 euros, mais juros.

Os juízes não atenderam e validaram a sentença de primeira instância, apesar de terem uma fundamentação algo diferente. "Eram as rés Chen & Silva, Lda e Flávio & Chen, Lda que utilizavam a aludida bancada, no Circo Chen, não se vislumbrando outrem a quem coubesse a sua manutenção e fiscalização. Assim, sobre elas recaía o respetivo dever de vigilância. E foi dessa bancada que emanou o perigo", concluem no acórdão.

Já sobre o montante a pagar, referem que a sentença de primeira instância é muito clara ao garantir que o excedente ao limite do capital garantido pelo seguro será pago pelas outras condenadas de forma solidária, as duas empresas Chen.

Acusação foi arquivada

Este caso chegou a ter uma acusação por crimes de ofensa à integridade física e de infração às regras de construção, formulada pelo DIAP de Lisboa com investigação pela Polícia Judiciária. Dois contratados para montar a estrutura e a sociedade proprietária do Circo Chen foram acusados mas na instrução do processo o juiz considerou que não havia matéria penal por não ter sido violado o dever de cuidado. Assim os arguidos não foram pronunciados para ir a julgamento.