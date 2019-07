Incêndio em Tabuaço já está dominado

Portugal é o país do Mediterrâneo mais devastado pelos incêndios

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Tabuaço foi dado como dominado às 11:08 desta quinta-feira, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

De acordo com a informação disponibilizada pela página eletrónica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cerca das 12:00, estavam no local 254 operacionais, com o apoio de 77 meios terrestres e quatro meios aéreos.

O fogo teve início às 15:20 de quarta-feira, numa zona de mato da localidade de Vale de Figueira, na freguesia de Chavães, concelho de Tabuaço, distrito de Viseu.

Atualizado às 13:03.