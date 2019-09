Mais de 120 bombeiros combatem fogo em Valença

Mais de 120 operacionais, apoiados por 36 veículos, combatiam às 02:50 um incêndio numa zona de mato na freguesia de Cerdal, no concelho de Valença, no distrito de Viana do Castelo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse à Lusa que o fogo continua ativo e que 125 operacionais combatem o incêndio na localidade de Mosteiro.

O fogo deflagrou na quarta-feira às 21:19, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Cerca de uma centena de concelhos de 15 distritos de Portugal continental apresentam esta quinta-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Entre os quais Viana do Castelo.

Em risco máximo de incêndio estão cerca de cem concelhos dos distritos de Faro, Beja, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Porto, Aveiro, Vila Real, Braga, Viana do Castelo e Bragança. O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

O Governo declarou a situação de alerta de agravamento do risco de incêndio florestal entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de domingo, para todo o território continental, depois de a Proteção Civil emitir um alerta vermelho para 13 distritos do centro e norte do país válido para o mesmo período, bem como a passagem a estado de alerta laranja para os distritos de Évora, Lisboa e Setúbal, permanecendo Beja e Faro em alerta laranja, que já estava em vigor.