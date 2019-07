Golas inflamáveis. MAI pede "inquérito urgente" a contrato

Entretemo-nos com a notícia de que as máscaras para proteção do fumo são inflamáveis. Grandes são as notícias com as quais podemos arregalar os olhos. Distraímo-nos com as picardias entre ministro da Administração Interna e presidente da Câmara de Mação sobre quem tem mais razão nas falhas de combate ao fogo. Boas são as polémicas que nos fazem abanar com a cabeça de espanto. Rezamos para que o calor que se sente na Europa não chegue a Portugal. Inúteis são as preces de quem aponta aos céus não resolvendo os problemas que só são solúveis na terra.