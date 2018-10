Madrugada fria. Dos 5 graus negativos na Guarda aos 7 em Setúbal

Guarda deverá ter a madrugada mais fria de Portugal Continental deste sábado para domingo, com a temperatura mínima a chegar aos cinco graus negativos, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Também Viseu e Bragança deverão registar temperaturas mínimas negativas, com -2º e -1º, respetivamente.

As temperaturas baixas associadas ao vento mais intenso "deverão originar desconforto térmico" e, entre os cenários possíveis a partir das previsões meteorológicas, admite-se "a ocorrência de precipitação dispersa nas regiões Norte e Centro" neste sábado que, no caso de vir a ocorrer, "deverá originar alguma neve nas terras altas", alertou o IPMA numa nota enviada às redações.

A meteorologista do IPMA Patrícia Gomes explicara já ao DN que a descida das temperaturas se deve "a uma corrente bastante intensa de norte, que vai transportar um ar polar, um ar mais frio".

O frio não será tão austero a sul de Lisboa, com Setúbal a registar a temperatura mínima mais alta de Portugal Continental durante esta madrugada: sete graus, seguido de Faro, com seis graus.

Além do frio, ​​​​​oito distritos do continente vão estar sob aviso amarelo e dois sob aviso laranja, entre hoje e segunda-feira, devido à previsão de agitação marítima e vento forte. De acordo com o IPMA, os distritos de Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja devido à previsão de vento forte durante a tarde de hoje, aproximadamente entre as 15:00 e as 18:00.

Os mesmos distritos encontram-se também sob aviso amarelo devido ao vento, que abrandará, mas continuará forte, e à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste que podem ir dos 2 metros aos 5 metros de altura.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros, entre hoje e a madrugada de segunda-feira.

Estes dez distritos estão também sob aviso amarelo por causa do vento forte, com rajadas até 90 quilómetros por hora no litoral e até 100 quilómetros por hora nas terras altas.