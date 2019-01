Localizado corpo de segundo tripulante de avioneta que caiu no País Basco

Já foi localizado o corpo do segundo ocupante da avioneta que se despenhou no País Basco após ter descolado de Tires. As buscas para encontrar o segundo ocupante da avioneta que se despenhou na quarta-feira no Monte Ernio, no País Basco, foram retomadas esta quinta-feira de manhã.

A informação da localização do corpo foi avançada pelo serviço de segurança do Pais Basco.

O avião, um Piper, tinha saído do aeródromo de Tires, em Cascais, e voava em direção ao aeródromo de Hondarribia,em Espanha, com dois tripulantes a bordo, quando foi perdido o contacto.

O aeródromo de Errezil tinha sido avisado de uma explosão no monte Ernio, pouco antes das 14:00 (13:00 em Lisboa).

O responsável pela coordenação de emergência lançou uma operação de busca imediata com unidades terrestres da Ertzaintza e bombeiros e um helicóptero, cujo trabalho acabou por ficar limitado devido ao nevoeiro.

As unidades de resgate da polícia e dos bombeiros bascos localizaram às 15:45 (14:45 em Lisboa) os restos do avião, recuperando o corpo de um dos tripulantes (cuja identidade ainda não foi revelada pelas autoridades).

Cerca das 18:15 (17:15 em Lisboa), as equipas de resgate foram forçadas a interromper as buscas devido à fraca visibilidade.

Uma fonte aeronáutica portuguesa disse à Lusa na quarta-feira que a avioneta é de matrícula inglesa e levava dois ocupantes. Segundo a mesma fonte, os ocupantes da aeronave -- de quatro lugares - "são de nacionalidade estrangeira, possivelmente inglesa".