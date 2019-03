Circulação na linha Azul do Metro de Lisboa restabelecida

Linha azul do metro de Lisboa esteve interrompida entre a Baixa-Chiado e o Terreiro do Paço

A linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi restabelecida depois de ter estado interrompida, entre as estações do Marquês de Pombal e a Praça de Espanha cerca de 40 minutos, devido a um problema na sinalização, informou a empresa.

De acordo com a informação disponibilizada no painel de informação na estação do Cais do Sodré, pelas 09:30, a linha Azul está sem circulação desde as 08:55.

Já na estação de Baixa-Chiado o painel de informação dava conta de que a circulação na linha Azul estava interrompida entre o Marquês e a Praça de Espanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Notícia atualizada às 11.40