Levantada interdição a banhos em duas praias de Albufeira

A interdição a banhos em duas praias de Albufeira foi esta quarta-feira levantada, depois de as autoridades terem proibido a entrada no mar nas praias do Inatel e dos Alemães, no passado domingo, informou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Albufeira, no distrito de Faro, adianta que os resultados das análises à água efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) conhecidos esta quarta-feira "vêm garantir que as águas estão novamente na sua qualidade desejada", pelo que ambas as praias se encontram já com as bandeiras verde e azul hasteadas.

O foco de contaminação, detetado no domingo, teve origem na chuva intensa registada na madrugada de sábado, que fez com que os leitos das ribeiras que desaguam naquelas praias transportassem matéria orgânica e sedimentação para a costa, lê-se na nota, assinada pelo presidente da autarquia, José Carlos Rolo.

Os resultados conhecidos esta quarta-feira reportam-se às colheitas realizadas na terça-feira, já que as amostras colhidas necessitam de um período de incubação de 24 horas.

O presidente da Câmara, José Rolo (PSD), lamenta "os inconvenientes causados a todos os veraneantes, empresários e munícipes" e refere que a autarquia está a "envidar todos os esforços" no sentido de evitar que a situação volte a repetir-se.