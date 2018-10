Leslie: Governo apoia agricultores com 15 milhões de euros

Grupo no Twitter fez durante o Leslie "o que a Proteção Civil devia fazer"

O Governo vai disponibilizar um apoio de 15 milhões de euros, a fundo perdido, para restabelecer a produção agrícola afetada pelo furacão Leslie, a 13 de outubro.

A notícia foi avançada esta manhã pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, na sequência do levantamento dos prejuízos que tem vindo a ser deito nas últimas duas semanas. Os 15 milhões destinam-se ao "restabelecimento do potencial produtivo", com diversos níveis de apoio: 100% para prejuízos até 5.000 euros; 85% para prejuízos entre os 5.000 e os 50.000 euros; 50% para prejuízos entre 50.000 e 800.000 euros.

A medida abrange infraestruturas, instalações e equipamentos agrícolas e também perdas em animais e culturas permanentes, como é o caso de olivais, vinhas e pomares. De acordo com uma nota divulgada pelo Ministério da Agricultura, as despesas serão elegíveis a partir da data da ocorrência dos prejuízos (dia 13 de outubro) e os pagamentos poderão ter lugar após a contratação dos projetos junto do IFAP, contra apresentação da fatura, podendo os agricultores, desde já, dar início aos trabalhos.

"Além disso, vão ser disponibilizadas duas linhas de crédito garantidas: 2 milhões de euros, para apoiar exclusivamente as necessidades de tesouraria das cooperativas agrícolas e de outras Organizações de Produtores; e 10 milhões de euros, à qual poderão recorrer as empresas agrícolas, incluindo Cooperativas e outras Organizações de Produtores, destinados à reposição de instalações de equipamentos afetados".