Leiria: localidades sen energia, destruição na praia

A Praia de Pedrógão, no município de Leiria, foi um dos locais atingidos pela fúria da tempestade Leslie, cujos efeitos se fizeram sentir desde o final da tarde de sábado no continente.

De acordo com a informação publicada na página de Facebook da autarquia, Coimbrão, Ervedeira, Moinhos de Carvide e Monte Redondo foram outras localidades atingidas.

Nas imagens partilhadas pelo município são visíveis viaturas danificadas, areias que foram levadas para ruas próximas da praia, apoios de praia destruídos, destroços de madeiras e tijolos.

Há "algumas zonas privadas do fornecimento de energia elétrica", refere a nota do município, que informa que "está com equipas no terreno" para "reparar danos, nomeadamente na desobstrução de vias que ficaram intransitáveis devido a quedas de árvores".

Segundo a informação da Câmara de Leiria, a EDP também está no terreno "a trabalhar no sentido de garantir a reposição do fornecimento da energia elétrica com a maior brevidade possível".