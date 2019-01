Justiça belga quer ter acesso a documentos do 'hacker' português

As autoridades belgas querem ter acesso a documentos obtidos pelo hacker português Rui Pinto, atualmente em prisão domiciliária em Budapeste, para prosseguirem investigações relacionadas com criminalidade no futebol. De acordo com a comunicação social belga, que confirmou a intenção junto do porta-voz do ministério público, Eric Van Duyse, as revelações ao abrigo do denominado Football Leaks - um portal para o qual Rui Pinto também foi contribuidor - levaram a uma série de buscas, em novembro, como parte de uma investigação por fraude e lavagem de dinheiro.

No centro desta investigação está o empresário de jogadores israelita Pini Zahavi, responsável, entre outros, pela chegada do brasileiro Neymar ao Paris Saint-Germain no verão de 2017. Este agente é suspeito pela justiça belga de controlar ilegalmente o clube de futebol Royal Excel Mouscron, da I Divisão.

Apresentado pela sua defesa como um dos responsáveis da divulgação de documentos relacionados com o Football Leaks, Rui Pinto foi detido em 16 de janeiro na Hungria, com base num mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades portuguesas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O hacker opôs-se à extradição para Portugal e os seus advogados disseram, logo após a sua detenção, que os juízes suíços (encarregados dos processos referentes à FIFA) e franceses solicitaram a sua cooperação.

Transmitido em duas etapas, primeiro no final de 2016 e, em seguida, no outono de 2018, milhões de documentos pirateados apelidados de Football Leaks levaram a uma série de revelações nos bastidores do futebol.

Estes documentos, explorados por um consórcio de meios de comunicação europeus, revelaram mecanismos de evasão fiscal, suspeitas de fraude e corrupção no mundo do futebol, envolvendo vários jogadores, empresários e líderes de clubes.